كولومبيا تهزم جامايكا وتتأهل لربع نهائي مونديال السيدات في كرة القدم

تأهل منتخب كولومبيا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعد الفوز على جامايكا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، على ملعب “ميلبورن المستطيل” في أستراليا.

جاء هدف كولومبيا والمباراة الوحيد عن طريق اللاعبة كاتالينا اوسمي في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وسيطر منتخب كولومبيا على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 51%، وسدد 11 تسديدة، منها 3 تصويبات على مرمى جامايكا.

في المقابل، سدد منتخب جامايكا 6 تصويبات، منها تسديدتان بين القائمين والعارضة.

ويلتقي منتخب كولومبيا مع إنجلترا، السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال السيدات.