أداء سلبي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17748 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 21570 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 7428 نقطة.

تراجع إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 5306 نقطة.