المئات من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق في أقصى الشرق الروسي .. فيديو

عرضت فضائية " يورنيوز " تقريرا عن مئات رجال الاطفاء المكافحين للحرائق في أقصى الشرق الروسي .

واندلع ما يقرب من 100 حريق في منطقة تزيد مساحتها عن 125 ألف هكتار.

واستمر اندلاع حرائق الغابات في منطقة ياكوتيا أقصى شرق روسيا حتى اليوم الثلاثاء.