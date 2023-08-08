المئات من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق في أقصى الشرق الروسي .. فيديو

عرضت فضائية " يورنيوز " تقريرا عن مئات رجال الاطفاء المكافحين للحرائق في أقصى الشرق الروسي .
واندلع ما يقرب من 100 حريق في منطقة تزيد مساحتها عن 125 ألف هكتار.
واستمر اندلاع حرائق الغابات في منطقة ياكوتيا أقصى شرق روسيا حتى اليوم الثلاثاء.
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عرضت فضائية " يورنيوز " تقريرا عن مئات رجال الاطفاء المكافحين للحرائق في أقصى الشرق الروسي .
واندلع ما يقرب من 100 حريق في منطقة تزيد مساحتها عن 125 ألف هكتار.
واستمر اندلاع حرائق الغابات في منطقة ياكوتيا أقصى شرق روسيا حتى اليوم الثلاثاء.
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