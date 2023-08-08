صاحب فيديو احتفال عامل النظافة بابنته: مشهد تمثيلي.. نقدم محتوى نظيفا| فيديو

قال الإعلامي محمد هشام ، صانع محتوى وصاحب مشهد احتفال عامل النظافة بنجاح ابنته، إن المشهد بالكامل كان تمثيليا فيما عدا رد فعل الناس عليه، موضحا أن الست التي وزعت البيبسي لم تكن تمثيلا والبنت التي مثلت دور ابنة عامل النظافة هي ابنته.

وتابع محمد هشام، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه دائما ما يقول لأصدقائه وأحبائه وأهله انه دائم البحث عن تقديم القيمة الحلوة للجمهور، حتى يرى الأبناء "حاجة نظيفة" يشاهدونها.

وتابع: "طول الوقت بنتفرج على سخافات وابتزلات ومين قتل ومين سرق.. دائما نسمع عن معدلات الطلاق ومحدش بيكلم مصر فيها كام بيت سعيد".

https://fb.watch/mifPpHJM8Q/?mibextid=I6gGtw