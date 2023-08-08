برشلونة بطلًا لكأس خوان جامبر الودية على حساب توتنهام

حصد فريق برشلونة الإسباني بطولة كأس خوان جامبر الودية، وذلك بفوزه على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في آخر استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل أوليفر سكيب ليسجل هدف التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 24.

وعاد سكيب ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36 بضربة رأسية رائعة، لينهي النصف الأول من المباراة بتقدم فريقه.

وأحرز فيران توريس هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة في الدقيقة 81، أعقبه أنسو فاتي بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

وأكد المغربي عبد الصمد الزلزولي انتصار برشلونة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 93، مهديًا فريقه اللقب.