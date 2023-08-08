عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. مرتضى منصور أمام المحكمة غدا ووكيل أمن الدولة الأسبق يتحدث عن سيد قطب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضي والتى جاءت كالتالى:

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر
 

أحال المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائق يعمل بتطبيق اند درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطن عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها واستمعت النيابة لأقوال الضحية.

 

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب
 

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة غدا 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة.

 

محدش أذاه.. وكيل أمن الدولة الأسبق لـ صدى البلد: سيد قطب غبي لكنه مدرب
 

أكد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن جميع العاملين بجهاز أمن الدولة، سواء ضباط أو أفراد شرطة ممنوعين من استعمال العنف فى أثناء الاستجوابات، خاصة اثناء التحقيق مع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها.

 

القضاء الإداري تحيل قضية نقابة المهندسين إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص
 

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، فى الدعوى المقامة من هاني عبدالغني طه، مديرعام الإدارة القانونية لنقابة المهندسين، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم  26  الصادر من نقيب المهندسين بإلغاء قرار تعين الطاعن وفتح باب الترشح علي منصب مدير الإدارة القانونية لنقابة المهندسين وغلق باب الترشح.
 

 

مفاجأة.. المتهم في جريمة كفر غطاطي حاول حرق المنزل بعد قتل زوجته
 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة جريمة الهرم، والمتهم فيها عامل خردة بقتل زوجته وابنته وإصابة 4 من بناته بجروح قطعية وذبحية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

ترشيحاتنا

مفاجأة.. شيكابالا ينفي ادعاءات مرتضى منصور: لا يوجد حجز على الزمالك

قدم الآن.. وظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

بسبب انهيار بايدن الاقتصادي.. ترامب يكشف عن أولي قراراته حال انتخابه رئيسا

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

هذا ردي على رئيس الزمالك السابق.. شيكابالا يخرج عن صمته ويكشف كواليس غرامة لشبونة

نشرة الحوادث.. مرتضى منصور أمام المحكمة غدا ووكيل أمن الدولة الأسبق يتحدث عن سيد قطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

رقص محمود كريم عبد العزيز في حفل زفاف ابن سليمان عيد| شاهد

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ