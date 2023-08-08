نشرة الحوادث.. مرتضى منصور أمام المحكمة غدا ووكيل أمن الدولة الأسبق يتحدث عن سيد قطب

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضي والتى جاءت كالتالى:

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر



أحال المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائق يعمل بتطبيق اند درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطن عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها واستمعت النيابة لأقوال الضحية.

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب



تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة غدا 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة.

محدش أذاه.. وكيل أمن الدولة الأسبق لـ صدى البلد: سيد قطب غبي لكنه مدرب



أكد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن جميع العاملين بجهاز أمن الدولة، سواء ضباط أو أفراد شرطة ممنوعين من استعمال العنف فى أثناء الاستجوابات، خاصة اثناء التحقيق مع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها.

القضاء الإداري تحيل قضية نقابة المهندسين إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص



قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، فى الدعوى المقامة من هاني عبدالغني طه، مديرعام الإدارة القانونية لنقابة المهندسين، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 26 الصادر من نقيب المهندسين بإلغاء قرار تعين الطاعن وفتح باب الترشح علي منصب مدير الإدارة القانونية لنقابة المهندسين وغلق باب الترشح.



مفاجأة.. المتهم في جريمة كفر غطاطي حاول حرق المنزل بعد قتل زوجته



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة جريمة الهرم، والمتهم فيها عامل خردة بقتل زوجته وابنته وإصابة 4 من بناته بجروح قطعية وذبحية.