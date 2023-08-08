هل يحمي قانون حماية المستهلك العميل من الدليفري؟.. رئيس الجهاز السابق يرد

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، إن قانون حماية المستهلك يتعلق بالسلعة والخدمة، وتوصيل المنتجات من شركات التوصيل للمنتج الذي اقتناها المستهلك، فالمندوب ليس له الحق أن يطلع على المنتج لأنه يتدخل في خصوصيات الشخص، فوظيفته هو توصيل المنتج فقط، ولا يحق له فتح المنتج بأي شكل من الأشكال، لانه بذلك يقتحم خصوصية العميل.

أقتحام لخصوصة الزبون

وأكد فرج خلال مداخله هاتفيه للاعلامية "أنجي انور" ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية “etc ” اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لمندوب التوصيل أن يطلع على المنتج بأي شكل من الأشكال، فهو أنتقاص وسوء توجيه من الشركة الموصلة للعميل، وتدخلت وحصلت على بيانات أكثر من حقها عن المستهلك، وهذا تدخل غير جيد من شركة الدليفري.