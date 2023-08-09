عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تناقش فرص التعاون مع كوريا الجنوبية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

استقبل المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة،كيم يونجهيون وذلك لبحث فرص التعاون الصناعي بين البلدين والترويج للاستثمارات الكورية الجنوبية بمصر ومتابعة موقف الشركات الصناعية الكورية القائمة بمصر .


وأكد عبد الكريم على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة للتعاون الصناعي المشترك في ظل البيئة الاستثمارية المواتية في مصر حالياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية رغم كافة التحديات العالمية وتداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية.

قيادات التنمية الصناعية يبحث مطالب جمعية مستثمري السادس من أكتوبر

المدن الصناعية المتخصصة نقلة نوعية على طريق التنمية.. تقرير جديد لمعلومات الوزراء


وأوضح أن الدولة قامت بعدة مشروعات عملاقة مؤخراً لتطوير البنية التحتية وشبكات المرافق فضلاً عن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، ما أثمر عن تحسن ملموس شعرت به كافة الشركات الكورية والعالمية العاملة في مصر، مما عزز دوافعها نحو التوسع.
مُرحباً بالتعاون المثمر مع السفارة الكورية الجنوبية في دعم خطط الهيئة للترويج للاستثمار الصناعي في مصر أمام الشركات الكورية وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت التعاون في مجال تعميق التصنيع المحلى وخاصة في مجال الإلكترونيات التي تسعى الدولة إلى توطينها نظراً للنجاح الكبير الذي حققته الشركات الكورية في مصر، مشيراً إلى أن شركتى سامسونج وال جي من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية لإنتاج التليفزيونات والغسالات والهواتف الذكية والتابلت ويقومان بتصدير معظم إنتاجهم بالنسبة للتليفزيونات وتحقق نسبة قيمة مضافة محلية تقترب من 50% وتسعى تلك الشركات لإضافة منتجات جديدة وتعميق التصنيع المحلي في منتجاتها تدريجياً بضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكداً على دعم الهيئة الكامل لتلك الشركات وخططهم التوسعية وحل أية معوقات تواجه استثماراتهم في مصر.


من جهته صرح كيم هيون السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة أن كوريا تربطها بمصر علاقات تاريخية قوية على المستويات السياسية والاقتصادية، يعززها التوافق والعلاقات الوطيدة للقيادات السياسية للبلدين, وأكد السفير - الذي تولى مهمته منذ شهرين – على الثقل السياسي والاقتصادى لمصرعلى المستوى الإقليمي والعالمي، وأن مصر شريك له الأولوية بما لديها من كافة المقومات لاستثمارات صناعية واعدة، معرباً عن ثقته في أداء الحكومة المصرية  في تخطي تداعيات الأزمات العالمية وتحدي توفير العملة الأجنبية في أقرب وقت.
مشيراً إلى أن كوريا تمتلك استثمارات كبيرة بمصر في عدة مجالات، مؤكداً أنه اجتمع بمسئولي سامسونج وال جي قبل زيارته للهيئة لبحث تطلعاتهم ومطالبهم في ظل سعي تلك الشركات للتوسع.


وأكد على توجه حكومة بلاده في الوقت الحالى نحو الاقتصاد الأخضر والمناطق الصناعية الصديقة للبيئة مشيداً بتبنى الحكومة المصرية لنفس التوجه مما يتيح فرصاً كبيره للتعاون .


كاشفاً عن نيته في الإعداد لاجتماع موسع يدعو به عدد كبير من رجال الأعمال الكوريين بالتنسيق مع الهيئة للترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة، متوقعاً تدفق المزيد من الاستثمارات الكورية

التنمية الصناعية سفير كورويا الجنوبية هيئة التنمية الصناعية اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estet

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة الضحية تكشف كواليس كارثية

أنا واخد بطولات أكتر منك.. أحمد مرتضى منصور يرد على أيمن يونس

موضوعات متعلقة

التنمية الصناعية: تقديم كافة الخدمات للصناع والمستثمرين بسهولة ويسر وبالجودة المطلوبة

ترشيحاتنا

كتلة من جهنم.. التغيرات المناخية ترفع درجات الحرارة إلى 50 درجة

حكم مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية

24 جنيها للعلبة.. إيسترن كومباني أسعار سجائر كليوباترا ثابتة ولم تتغير

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية

أنواع ستائر السيارات وأهمية استخدامها في الصيف | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

موجة تسحب فتاة للغرق بشكل مرعب في أمريكا.. فيديو

قصة شعر جديدة.. داليا البحيري تثير الجدل برفقة عائلتها| شاهد

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ