بعد إعلان نشر مذكراتها.. تعافى جادا زوجة ويل سميث من مرض الثعلبة

نشرت جادا بينكيت سميث زوجة الممثل ويل سميث صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن فيع عن تعافيها من مرض الثعلبة.

وقالت جادا بينكيت سميث: بدأت فى تحسن والشعر بدأ فى الظهور ولكن مازلت اعانى وسترى الأيام القادمة.

جادا بينكيت سميث

مذكرات جادا بينكيت سميث

كشفت جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، ومقدمة برنامج «ريد تيبيل تاك» عن نيتها نشر مذكراتها في 2023، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

ستؤرخ بينكيت سميث «الدروس المستفادة في سياق رحلة صعبة ولكنها مثيرة للانتباه»، ويوصف الكتاب بأنه «رحلة من أعماق الاكتئاب الانتحاري إلى ارتفاعات إعادة اكتشاف الشخصية والاحتفال بالقوة الأنثوية الأصيلة».

جادا بينكيت سميث

وفقاً لبيان صحفي: «مع كتاب (نو هولدز بيرد)، تكشف جادا عن نشأتها غير التقليدية في بالتيمور - من طفلة لاثنين من المدمنين إلى طالبة مسرح واعدة وفترة فاصلة عنيفة كتاجرة مخدرات - تلاها صعود موازٍ للنجومية، ثم وقوعها في الحب مع ويل سميث وزواجهما، وتجربتها السعيدة مع الأمومة».

وتشرح أيضاً بالتفصيل كيف كانت «في أزمة في سن الأربعين» واضطرارها إلى إعادة تعريف حياتها. ستكتب جادا أيضاً عن زواجها من ويل سميث.

يضيف وصف الكتاب: «في قلب هذا الكتاب القوي قصتا حب غير متوقعتين، إحداهما زواج جادا المعقد من ويل سميث، والأخرى ترتبط بحبها لنفسها».

وعاد اسم جادا للتداول هذا العام بشكل كبير بعدما فوجئ متابعو حفل توزيع جوائز «الأوسكار»، حينما أقدم الممثل ويل سميث على صفع مقدم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك بعدما ألقى الأخير نكتة حول مظهر جادا.

وبينكيت سميث تظهر حليقة الرأس منذ يوليو 2021 بسبب تساقط شعرها نتيجة لمرضها.

وسخر روك من شعر جادا بينكيت سميث القصير، مشبهاً إياه برأس الممثلة ديمي مور الحليق في فيلم «جيه أي جين» للمخرج ريدلي سكوت عام 1997، مما أثار انزعاجها، علماً بأنها سبق أن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعانيه.