كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن.. وأفضل ما يقال للوقاية من السحر

كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن ؟



وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اقرأوا هذا التحصين وواظبوا عليه ففيه الإفادة، وهو من التحصينات النبوية، وله عظيم الأهمية لأنه يتعلق بمن يخاف من عفاريت الجن ليلا أو نهارا .

وتابع: من أحس بفزع أو جزع وخاف من شياطين الجن فإن عليه أن يردد الدعاء الوارد في الحديث الآتي : أخرج النسائي وغيره واللفظ له فى عمل اليوم والليلة باب ما يكب العفريت ويطفئ شعلته عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وهو مع جبريل وأنا معه - فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجعل العفريت يدنو ويزداد قربا - فقال له جبريل : أﻻ أعلمك كلمات تقولهن فيكب العفريت لوجهه وتطفئ شعلته ؟ قل (أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن).فكب العفريت لوجهه وانطفأت شعلته .

وبين أن هذا التحصين عظيم الفائدة وقد ذكرته منذ سنوات لأحد أحبابي من الأساتذة الفضلاء فقال لي إنه لم يعلم به من قبل، وظل يتحصن به من وقتها، وكلما قابلته ذكرني به فرحا مسرورا به.

وأكد أنه ينبغي علينا أن نردد هذا التحصين صباحا ومساءا ثلاث مرات، وأنه كلما شعر المسلم بخوف من عفريت أو شيطان عليه أن يردد هذا التحصين وعندها لن يمسه مكروه إن شاء الله تعالى.

تحصين في علاج السحر

ومن أنواع علاج السحر، التحصين بالمعوذتين سورتي الفلق والناس، موضحا أن المعوذتين وقاية وشفاء من السحر، فقد أورد صاحب فضائل سور القرآن فقال : أخرج عبد بن حميد في مسنده المنتخب فقال : حدثني أحمد بن يونس حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : (سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى، فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال : إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان ، قال فأرسل عليا فجاء به قال : فأمره أن يحل العقد ويقرأ أية فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال ، قال : فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به قال ولا أراه وجهه ).

وشدد: هذا وجملة القول أن من أراد الوقاية من السحر والشفاء منه إذا أصيب به فليداوم على قراءة هاتين السورتين بل ويضم أليهما سورة الإخلاص يقرأ كل ذلك في كفيه كثيرا دون عدد وأقل ذلك ثلاثا في كل مرة ويمسح بهما ما استطاع من جسده وسوف يجد الشفاء إن شاء الله تعالى .