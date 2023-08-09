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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من شركات الطيران بعد اندلاع حرائق غير مسبوقة بولاية أمريكية

هاواي
هاواي

تساعد شركات الطيران الكبرى الركاب على إعادة حجز الرحلات بسبب حرائق الغابات في هاواي، حيث تتنازل خطوط هاواي الجوية والخطوط الجوية الأمريكية وخطوط ساوث ويست الجوية والخطوط الجوية المتحدة عن رسوم التغيير للرحلات من وإلى مطار كاهولوي في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية.

وقالت خطوط هاواي الجوية، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “هاواي 'ثبط السفر غير الضروري إلى كاهولوي، ونحن ندعم ضيوفنا بخيارات مرنة لتغيير رحلاتهم… سلامة ضيوفنا وموظفينا، بما في ذلك زملائنا في الفريق الذين يعيشون ويعملون في ماوي، هي أولويتنا، وسنواصل دعم الدولة في استجابتها المستمرة”.

ومن المقرر أن تغادر أكثر من 120 رحلة تجارية من المطار ذي المدرجين يوم الأربعاء، مع إلغاء ست رحلات فقط إلى ماوي خلال ال 24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات FlightAware.

يخدم مطار كاهولوي 10 شركات طيران في المجموع، بما في ذلك خطوط دلتا الجوية وخطوط ألاسكا الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولو ولاية هاواي الأمريكية، إن أفراد الحرس الوطني في هاواي ينتشرون في جزيرة ماوي، حيث خرجت حرائق الغابات عن السيطرة في الجزيرة.

وكتب الميجور جنرال كينيث هارا، على “فيسبوك”: “تم نشر قوات الحرس الوطني في هاواي وهم حاليًا في جزيرة ماوي يساعدون قسم شرطة ماوي في نقاط مراقبة حركة المرور”.

وقال هارا إن الانتشار الليلي تسارع بسبب ظروف الحريق الديناميكية، ومن المتوقع وصول أفراد إضافيين من الحرس الوطني إلى مقاطعتي ماوي وهاواي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

بدورها، قالت حاكمة ولاية هاواي الأمريكية، سيلفيا لوك، إن المستشفيات في جزيرة ماوي تعج بمرضى الحروق والأشخاص الذين يعانون من استنشاق الدخان، مضيفة أن رعاية المصابين في حرائق الغابات تعيقها صعوبة نقل المرضى إلى مرافق أخرى.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت لوك: “نحن بالفعل على اتصال مع أنظمة المستشفيات الأخرى بشأن تخفيف العبء، والحقيقة هي أننا نحتاج إلى إخراج الأشخاص من ماوي لمنحهم دعمًا للحروق لأن مستشفى ماوي لا يمكنه إجراء علاج مكثف للحروق، بالإضافة إلى التعامل مع الكوارث، نحن نتعامل أيضًا مع مشكلات النقل الرئيسية”.

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وأضافت لوك أن السلطات تكافح أيضًا من أجل التواصل مع المناطق التي عزلتها حرائق الغابات وتنسيق عمليات الإجلاء.

شركات الطيران هاواي مطار كاهولوي لاية هاواي

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