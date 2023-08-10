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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي غدا

صدى البلد

تنطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفل لفرقة على مر الأجيال بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولى يقام في الثامنة والنصف مساء الجمعة 11 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور.

 يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها ميدلى على مر الأجيال ، طاير يا هوا لـ محمد رشدي ، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي ، ميدلى عبد الحليم حافظ ، الف ليلة وليلة لـ أم كلثوم ، ع اللى جرى لـ سعاد محمد ، عراف لـ محمد الحلو ،  ياريتني لـ هانى شاكر ، كوكب تاني لـ مدحت صالح ، قلبي عشقها لـ راغب علامة ، خليني ذكرى لـ وائل الجسار ، يمكن خير لـ رامى صبرى .

بفرقة «على مر الأجيال».. «الموسيقى العربية» تبدأ مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور| الجمعة

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يذكر أن فريق على مر الأجيال أسسه مطربون وعازفون من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي عام 2015، بهدف رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من المؤلفات التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على قوالبها الثابتة ويتميز بطابع فنى خاص يعتمد على دمج الآلات الشرقية والغربية، شارك في مجموعة من الأنشطة الهامة لدار الأوبرا منها مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية، مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وغيرها ولاقى الإعجاب والاستحسان.

اعمال الموسيقي العربية 11 أغسطس الأوبرا المصرية اجيال

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