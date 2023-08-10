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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 36 شخصاً في حرائق بهاواي بأمريكا

حرائق
حرائق

أفاد نبأ عاجل بمصرع 36 شخصًا على الأقل في حرائق جزيرة ماوي في هاواي.

كان قد قال مسئولو ولاية هاواي الأمريكية، أمس الأربعاء، إن أفراد الحرس الوطني في هاواي ينتشرون في جزيرة ماوي، حيث خرجت حرائق الغابات عن السيطرة في الجزيرة.

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وكتب الميجور جنرال كينيث هارا، على “فيسبوك”: “تم نشر قوات الحرس الوطني في هاواي وهم حاليًا في جزيرة ماوي يساعدون قسم شرطة ماوي في نقاط مراقبة حركة المرور”.

وقال هارا إن الانتشار الليلي تسارع بسبب ظروف الحريق الديناميكية، ومن المتوقع وصول أفراد إضافيين من الحرس الوطني إلى مقاطعتي ماوي وهاواي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حاكمة ولاية هاواي الأمريكية، سيلفيا لوك، إن المستشفيات في جزيرة ماوي تعج بمرضى الحروق والأشخاص الذين يعانون من استنشاق الدخان، مضيفة أن رعاية المصابين في حرائق الغابات تعيقها صعوبة نقل المرضى إلى مرافق أخرى.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت لوك: “نحن بالفعل على اتصال مع أنظمة المستشفيات الأخرى بشأن تخفيف العبء، والحقيقة هي أننا نحتاج إلى إخراج الأشخاص من ماوي لمنحهم دعمًا للحروق لأن مستشفى ماوي لا يمكنه إجراء علاج مكثف للحروق، بالإضافة إلى التعامل مع الكوارث، نحن نتعامل أيضًا مع مشكلات النقل الرئيسية”.

حرائق جزيرة ماوي هاواي الحرس الوطني

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