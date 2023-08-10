الحكومة تواجه فرق التكلفة.. زيادة دعم أسعار البنزين والسولار هذا العام| تفاصيل

في ظل أزمة عالمية تضرب أسعار النفط، حرصت الحكومة على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، حيث تهدف بذلك إلى تخفيف آثار الزيادات العالمية التي تطرأ على أسعار الطاقة من حين لآخر، حيث تشهد الأسعار على المستوى العالمي تذبذبا ما بين زيادة وانخفاض، ولذلك تسعى الحكومة إلى تحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة.

كانت الحكومة أعلنت عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وكذلك أسعار الطاقة بشكل عام، سواء كان سولار أو مازوت أو غيرها من المنتجات البترولية، في إطار بنود الدعم التي تخصصها الحكومة في الموازنات العامة للدولة، والتي تحصل على موافقة مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد العادي، والذي يكون في شهر يوليو.

دعم سعر البنزين والسولار

وفي التقرير التالي، نستعرض تفصيلا الدعم المخصص من جانب الحكومة على أسعار البنزين والسولار والطاقة، وذلك وفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة، التي عرضتها الحكومة على مجلس النواب ووافق عليها، كما صدق عليها رئيس الجمهورية كذلك.

وعمدت الحكومة إلى رفع الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار وكذلك المواد البترولية الأخرى، وذلك في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة عالميا، وبالتزامن مع سعر الصرف الذي يسجل حوالي 30.90 جنيه.

قيمة دعم المواد البترولية

ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة، فقد رفعت الحكومة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار ومواد الطاقة، وذلك بالمقارنة بالعام الماضي، حيث تبرز الأرقام هذا الفارق الكبير والشايع بين الدعم المخصص للمواد البترولية خلال العام الحالي والعام السابق له.

وقد وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.

لماذا رفعت الدولة دعم سعر البنزين والسولار؟

ورفعت الحكومة مخصصات دعم البنزين والسولار، بسبب المتغيرات الطارئة على أسعار الطاقة عالميًا، والتي من الصعوبة أن يتحملها المواطن بشكل كامل، لذلك فقد اتجهت الحكومة إلى تخفيف آثار تلك الزيادة عبر رفع مخصصات دعم المواد البترولية.

وأشارت الحكومة في هذا الصدد إلى أن الدعم الذي المخصص لـ أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية، يتمثل في قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض تلك المنتجات بأسعار تقل عن تكلفتة توافرها في السوق، سواء كان عن طريق الاستيراد أو عن طريق الإنتاج المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة مخصصات دعم البنزين والسولار بدأت في الزيادة مع تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، وذلك في أول يوليو 2023.

سعر البنزين والسولار

وبعد رفع الحكومة للدعم المخصص لـ أسعار البنزين والسولار ومنتجات الطاقة، والتي وصلت إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيها، بزيادة 105.6% عن العام الماضي، نستعرض سعر البنزين والسولار الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الأسعار ـ وفقا للحكومة ـ ليست التكلفة الحقيقية، بل أسعار مدعمة.

وجاء أسعار البنزين والسولار كالتالي:

سعر لتر بنزين 80 يبلغ حاليا 8.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 يبلغ حاليا 10.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 يبلغ حاليا 11.50 جنيه.

سعر لتر السولار والكيروسين يبلغ حاليا 8.25 جنيه.

سعر طن المازوت غير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 6 آلاف جنيه.

يأتي ذلك قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، والتي تحدد أسعار الطاقة في ضوء أسعار الطاقة عالميا وسعر الصرف.