الصين ترفع الحظر عن السفر السياحي الجماعي لرعاياها إلى لبنان والخارجية ترحب

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقرار السلطات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والهادف الى رفع الحظر عن السفر السياحي الجماعي لرعاياها الى لبنان.

وأوضحت الوزارة اللبنانية في بيان لها ان هذا القرار يشجع على تطوير التبادل السياحي بين البلدين، ويفتح آفاقاً إضافية للتعاون والتبادل في شتى الميادين.

وأتمت الخارجية بيانها قائلة : إذ تغتنم وزارة الخارجية والمغتربين هذه الفرصة لتجدد شكرها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، التي لطالما وقفت الى جانب لبنان، خاصة في الظروف الصعبة التي مر بها.

وفي سياق آخر؛ استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب وحيد جلال زادة، على رأس وفد ضم اعضاء اللجنة في حضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا