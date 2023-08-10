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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم يصل جدة استعداد لحفل غدٍ

خالد سليم
خالد سليم

وصل منذ قليل المطرب خالد سليم، إلى جدة استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المنتظر مساء غدٍ الجمعة على مسرح بنش مارك.

ومن المفترض أن يقدم خالد سليم هذا الحفل بمشاركة المطرب حكيم والمطرب الشاب مصطفى حجاج، والذين يصلان إلى جدة خلال ساعات قليلة من الآن.
 

 خالد سليم يطرح أغنيته الجديدة

ويستعد المطرب خالد سليم لطرح أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان “مين ده” مساء اليوم الخميس.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما وإنتاج  شركة "AH media production" للمنتجة آلاء لاشين. 

 

خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان خالد سليم، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك صوراً تجمعهم، وكتب: “كل سنة وانتي طيبة لكل حياتي بحبك يا أفضل شيء حصل في حياتي”.

 

أحدث أعمال خالد سليم

 

أحدث أعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي. 

خالد سليم مسرح بنش مارك المطرب خالد سليم حكيم مصطفي حجاج

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