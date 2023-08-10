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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح تذاكر حفل أحلام في القصيم اليوم

صدى البلد

تطرح تذاكر حفل المطربة أحلام، في مدينة القصيم اليوم في الثامنة مساء ومن المقرر أن يكون الحفل تحت قيادة المايسترو وليد فايق في ١٠ أغسطس القادم.

 

أحيت المطربة أحلام،  حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

 

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

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الجمهور يسخر من أحلام
وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا الفيس بوك انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلق.

أبو بكر سالم الإكسسوارات الجمهور يسخر من أحلام الموسيقار وليد الفايد الموسيقار

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