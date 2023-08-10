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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أول بوستر دعائى لمسلسل إلهام شاهين وأحمد فهمي

بوستر مسلسل ألفريدو
بوستر مسلسل ألفريدو

طرح المؤلف عمرو محمود ياسين البوستر الدعائى الأول لمسلسل ألفريدو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلق المؤلف عمرو محمود ياسين على البوستر قائلا: بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود ... إنتاج احمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل إخراج عصام نصار .. من تأليفي و ورشتي الجديدة My way حيث شارك بتأليف و كتابة الحلقات الموهوبة المتميزة سارة مصباح، و الموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل.

 

عصام نصار يتحدث عن المسلسل

وكشف المخرج عصام نصار عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد الفريدو بطولة إلهام شاهين وندا موسى وأحمد فهمي.

وأكد عصام نصار فى تصريح خاص لصدى البلد أن تجربة مسلسل مكون من 10 حلقات من أصعب التجارب التى يمر بها أى مخرج، لكونها تحتاج إلى تركيز كبير جدا سواء من الممثلين المشاركين فى العمل مرورا بالمؤلف والمخرج.

وأضاف نصار أن المسلسل لم يتم تحديد موعدا لعرضه لكنه سوف يستغرق ما يقرب من شهر تصوير ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.
 

عمرو محمود ياسين إلهام شاهين احمد فهمي مسلسل ألفريدو

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