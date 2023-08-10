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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

أسابيع معدودة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، وقامت المكتبات بطرح أسعار الكتب الخارجية بجميع أنواعها لجميع المراحل الدراسية، وذلك استعدادا للعام الدراسي المقبل، الأمر الذي أثار جدلًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وبين أولياء الأمور، بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية عن الأعوام الماضية.

 

أسعار الكتب الخارجية

علقت الكاتبة نشوى الحوفي مديرة النشر بدار نهضة مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على ارتفاع سعر كتاب الأضواء، وهو من ضمن الكتب الخارجية، والذي وصل سعره لـ 670 جنيها، وسلاح التلميذ 700 جنيه، وكتاب المعاصر 1000 جنيه كما أعلنت المكتبات.

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

وردت مديرة النشر قائلة: الكلام ده مش حقيقي، بس سألت زمايلي المسؤولين عن الموضوع وعرفت إن أغلى كتاب في الأضواء تالتة ثانوي 290 جنيها ومفيش حاجة خالص بالأرقام دي، بدأت أفهم إن القصة مش منافس بيطلع على منافس، القصة أجهزة وحسابات شغالة على إرهاق نفسية الشعب بأخبار تحبطه بيضغطوا عليه يغضب، بيستفزوا الغلاء والأزمة عشان يحسسوه بالعجز، قولًا واحدًا الأضواء وسلاح التلميذ والمعاصر أسعارها موجودة على مواقعها وفي المكتبات، ما تصدقوش الاشاعات هتزيد الفترة الجاية تجاهلوها.

طلب مناقشة حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

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أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

وأكد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات سابقًا، والذي أوضح أن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت خلال الموسم الدراسي الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة وصلت إلى 50%.

 

وأوضح جابر، في تصريحات إعلامية، أن زيادة أسعار الكتب الخارجية ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار مع زيادة أسعار ورق الطبع المستخدم في طباعة الكتب الخارجية، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد ورق الطبع من الخارج.

الكتب الخارجية 

سعر طن الورق

وأشار إلى أن سعر طن الورق يصل إلى 33 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه في العام الماضي، معقبًا: هذا يؤثر على تكلفة المنتج النهائي وهو طباعة الكتب الخارجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

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