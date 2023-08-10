صفقة مع طهران.. أول تعليق من واشنطن على إفراج إيران عن 5 أمريكيين

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، الأنباء الواردة حول إفراج إيران عن 5 أمريكيين اعتقلوا ووضعهم رهن الإقامة الجبرية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن نقل الأمريكيين الـ 5 من السجن إلى الإقامة الجبرية في إيران مشجع.

وأوضحت أن “واشنطن ستواصل الجهود من أجل عودة الأمريكيين الـ 5 الذين نقلوا للإقامة الجبرية في طهران إلى الولايات المتحدة”.

وأكدت أن “المفاوضات مع إيران متواصلة بشأن ضمان عودة المواطنين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة”.

بدورها، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر، بأن “الأمر سيستغرق بعض الوقت للسماح للأمريكيين المنقولين من سجن إيفين إلى فندق بمغادرة إيران”.

وأضافت أنه “سيتم إطلاق سراح العديد من الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة بموجب صفقة بين طهران وواشنطن”.

وأكدت “رويترز” نقلا عن مصادر، أن إيران ستسمح للأمريكيين المحتجزين لديها بمغادرة أراضيها عقب إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من أموالها في كوريا الجنوبية.