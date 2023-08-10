طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من غرب بلدة خلدة، منذ قليل .

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن الطائرة الإسرائيلية نفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق بيروت وضواحيها.

وكلنت القناة 13 العبرية، كشفت عن تقديرات إسرائيلية، تشير إلى تزايد احتمال التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية، وإن إسرائيل تدرك إنها ستكون مطالبة باتخاذ إجراءات، ربما أكثر هدوءا لتقوية الردع أمام التنظيم في لبنان.

وذكرت القناة في تقرير، أن "حزب الله يسمح لنفسه بخوض العديد من المخاطر على طول الحدود، ومن بين الأمور الأخرى كان نصب الخيمة والتي أقيمت على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ شهرين ونصف".

وأضافت: "كما شهدنا في عام 2006 مع اندلاع حرب لبنان الثانية، أيضا حين لا نكون معنيين بذلك- تدهور الأوضاع وصراع من هذا القبيل سريع الحدوث".

ونقل التقرير عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يعترفون بأن "التقاعس ضد الخيمة لدى نصبها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية كان خطأ أثار انطباع عن ضعف معين.

