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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|هواوي تكشف عن الهواتف المؤهلة لـ نظام هارموني أو إس 4.. جوجل تتيح لك ترجمة رسائل البريد الإلكتروني Gmail

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

موبايل الغلابة.. شاومي تبيع أحدث هواتفها في 15 دقيقة فقط.

طرحت شركة شاومي الصينية، الهاتف الذكي Poco M6 Pro 5G في السوق الهندية، تحت علامتها التجارية Poco الأسبوع الماضي، الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة.

 

HTC Wildfire E Star.. هاتف أندرويد جديد لذوي الدخل المحدود

كشفت شركة HTC التايوانية، مؤخرا عن هاتفها الذكي الجديد Wildfire E star وهو هاتف ذكي جديد لذوى الدخل المحدود.

 

هواوي تكشف عن الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4.. إليك القائمة

كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب مؤخرا عن أحدث إصدار من نظام التشغيل الصيني الخاص بها HarmonyOS 4، مع الكثير من الميزات الجديدة والتحسينات ملحوظة من بينها مركز إشعارات محسن، وواجهة مستخدم على غرار Dynamic Island، وبطاقات جديدة، والمزيد من التخصيصات وما إلى ذلك.

 

ببطارية ضخمة وشاحن سريع.. فيفو تطلق تابلت Vivo Pad Air

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، رسميا عن الجهاز اللوحي الجديد Vivo Pad Air، وهو جهاز لوحي بمواصفات رائعة بالنسبة للسعر الذي يباع به.

 

جوجل تتيح لك ترجمة رسائل Gmail.. إليك الطريقة

سهلت شركة جوجل Google على المستخدمين التواصل بلغات مختلفة عن طريق إضافة ميزة للترجمة أصلية إلى تطبيق Gmail للجوال.

 

تسريب مواصفات ساعة أوبو المنتظرة Oppo Watch 5 Pro

بعد إطلاق أوبو سلسلة الساعات الذكية Oppo Watch 3 خلال العام الماضي، كانت العلامة التجارية الصينية تعمل خلال الفترة الماضية على خليفة جديد.

 

أسعار Galaxy S21 Ultra فى السوق السعودي

قدمت علامة سامسونج جوالاً مميزاً ورائداً فى نفس الوقت، وهو جوال Samsung Galaxy S21 Ultra 5G، الذى يأتى بسعراً مغرياً.

 

أقوى هاتف سامسونج فى العالم .. سعر Galaxy S23 Ultra فى الإمارات

 

تفوقت سامسونج على نفسها بإصدارها لـ أيقونتها الفريدة Samsung Galaxy S23 Ultra 5G  الذى يهدد عرش آيفون 14 برو ماكس.

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