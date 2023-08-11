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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يهدد الأرض بالدمار

صاروخ إيلون ماسك
صاروخ إيلون ماسك يتسبب بثقب خطير بالغلاف الجوي

أحدث صاروخ إيلون ماسك SpaceX ثقبًا في الغلاف الجوي للأرض ، مما أدى إلى توهج أحمر في السماء.

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وبحسب صحيفة" ديلي ستار "تم إطلاق فالكون 9 يوم الاثنين (7 أغسطس) من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا بهدف توصيل 15 قمرا صناعيا من ستارلينك.

في هذه العملية ، حدث ثقب في طبقة الأيونوسفير للكوكب - الطبقة العليا من الغلاف الجوي التي تقع على بعد حوالي 50 إلى 400 ميل من سطح الأرض - حيث تفاعلت أبخرة العادم - التي تحتوي في الغالب على الماء وثاني أكسيد الكربون - مع الطبقة ، مما أدى إلى تكوين طبقة  ثقب الغازات المؤينة.

صاروخ إيلون ماسك يتسبب بثقب خطير بالغلاف الجوي 

هذه الطبقة في الغلاف الجوي ضرورية للاتصالات الراديوية لأنها تعكس إشارات الراديو وتكسرها ، وهذا هو السبب في أن هذه الثقوب يمكن أن تؤدي إلى حالات شاذة في الاتصالات المذكورة.

كانت هذه الحوادث نادرة جدًا في الماضي ، ولكنها أصبحت أكثر تواترًا مع زيادة عدد عمليات إطلاق الصواريخ ، وهذا واضح من حقيقة أن إطلاق Falcon 9 الآخر فعل الشيء نفسه قبل بضعة أسابيع فقط.

إيلون ماسك صاروخ إيلون ماسك SpaceX الغلاف الجوي السماء

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