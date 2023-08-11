إيلون ماسك يهدد الأرض بالدمار

أحدث صاروخ إيلون ماسك SpaceX ثقبًا في الغلاف الجوي للأرض ، مما أدى إلى توهج أحمر في السماء.

وبحسب صحيفة" ديلي ستار "تم إطلاق فالكون 9 يوم الاثنين (7 أغسطس) من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا بهدف توصيل 15 قمرا صناعيا من ستارلينك.

في هذه العملية ، حدث ثقب في طبقة الأيونوسفير للكوكب - الطبقة العليا من الغلاف الجوي التي تقع على بعد حوالي 50 إلى 400 ميل من سطح الأرض - حيث تفاعلت أبخرة العادم - التي تحتوي في الغالب على الماء وثاني أكسيد الكربون - مع الطبقة ، مما أدى إلى تكوين طبقة ثقب الغازات المؤينة.

صاروخ إيلون ماسك يتسبب بثقب خطير بالغلاف الجوي

هذه الطبقة في الغلاف الجوي ضرورية للاتصالات الراديوية لأنها تعكس إشارات الراديو وتكسرها ، وهذا هو السبب في أن هذه الثقوب يمكن أن تؤدي إلى حالات شاذة في الاتصالات المذكورة.

كانت هذه الحوادث نادرة جدًا في الماضي ، ولكنها أصبحت أكثر تواترًا مع زيادة عدد عمليات إطلاق الصواريخ ، وهذا واضح من حقيقة أن إطلاق Falcon 9 الآخر فعل الشيء نفسه قبل بضعة أسابيع فقط.