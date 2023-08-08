بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

أثار شبيه الملياردير إيلون ماسك، الشاب الصيني ييلونج، حالة من الجدل عبر تطبيق “تيك توك”، مستغلا المواجهة القتالية المنتظرة بين قطبي التقنية مالك منصة X ومارك زوكربيرج، مالك فيسبوك.

ظهر شبيه إيلون ماسك في 7 مقاطع فيديو عبر صفحته على تطبيق “تيك توك” يقوم فيها بمواجهة افتراضية ساخرة، مستغلا في ذلك شبهه بمالك X، ضد رجل يرتدي على رأسه صندوقا يحمل صورة مارك زوكربيرج.

شبيه إيلون ماسك

وما زال الكثيرون يستغربون من شدة الشبه بين ييلونج ما وماسك الذي سبق أن غرد مرة قائلا: "أود أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقيا"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكان إيلون ماسك قد أعلن، الأحد الماضي، أن المواجهة مع مارك زوكربيرج سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه "إكس"، والذي كان يعرف في السابق باسم "تويتر".

إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

وأوضح إيلون ماسك أن عائدات المواجهة ستخصص لمؤسسة خيرية لقدامى المحاربين، بينما رد زوكربيرج عبر حسابه على موقع "ثريدز" للتواصل الاجتماعي، قائلا: "ألا ينبغي أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟".

ولفت إيلون ماسك إلى أنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية قبل خوض "نزال داخل قفص" مقترح ضد مارك زوكربيرج.