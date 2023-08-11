أغنية دراما.. تامر حسني ينتهى من تسجيل أغنية جديدة

انتهى المطرب تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة مساء أمس الخميس استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.



وحرص تامر حسني على مشاركة جمهوره صور له أثناء تسجيل هذه الأغنية وقام بنشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: كنت بسجل أغنيه دراما من اللي بتحبوها عارفكوا انا، بس من العيار الاتقل من التقيل، و ان شاء الله هتنزل بعد اللي جايه، اما اللي جايه بقى فيها مفاجأه هتحبوها اوي ان شاء الله، صباح الجمال عليكم يا اغلى الناس.





تامر حسني يشيد بحفل العملين الجديدة

وأشاد الفنان تامر حسني، بمستوى تنظيم حفله ضمن مهرجان العالم علمين في مدينة العلمين الجديدة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب تامر حسني: “‏يمكن قولت كتير على حفلات انها من احلى حفلات حياتي بس حفلة العلمين امبارح بجد هي احلى و اهم حفلة عملتها في مشواري الفني كله من اول دخلة الحفلة بالطيران على كل هذا الارتفاع و اللوحة الخاصة بكل اغنيه بغنيها وعروض استعراضية متناسقة مع كل الجرافيكس المعروض على الشاشات المتناسق ايضاً مع ابهار الالعاب النارية اللي بيعبر عن كل حرف في اي أغنية بغنيها ، بجد الحفلة دي كان وراها ناس كتير مخلصة و بتحب شغلها و قبل اي شيء حابين بعض و حابين الخير لبعض عشان كده طلعنا بالنجاح الجماهيري الخرافي ده والنجاح المسرحي التاريخي ده.. شكراً جمهورنا الراقي.. شكراً صناع الحفلة شكراً لاختياري لافتتاح مهرجان العلمين ”.

تفاصيل حفل تامر فى العملين الجديدة

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يعشقها جمهوره والتي تتناسب مع أجواء المرح والصيف.

وشهد الحفل، مسرح عالمى بتصميم تامر فوزى ومهندس الاضاءة طارق صبرى، وأشعل الحفل الفنان ونجم الفاير ووركس أحمد عصام، وقدم الحفل الإعلامي شريف مدكور.

وحرص الفنان تامر حسني على استضافة اليوتيوبر الأجنبي نويل، على مسرح حفله في مهرجان العلمين، والرقص معه بشكل احترافي.

وشارك تامر حسني نويل الرقص على المسرح، ونافسه بقوة في حركاته الشهيرة، بعدما شارك معه في إحدى مشاهد فيلمه الجديد “تاج”.