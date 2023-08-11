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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في بوليفارد الرياض

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى ضخم مساء اليوم الجمعة على مسرح بوليفارد الرياض بالسعودية.

ويضم الحفل مجموعة من الدي المختلفة ومنهم الدي جي  BLACKY والدي جي Steve Angello والمغنية الأجنبية Ava Max.

 

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة حيث تأتي الفئة الأولى للحفل بسعر ما يقرب من 7000 جنيه أما الفئة الثانية فتصل سعرها بالمصري مايقرب من 4000 جنيه أما الفئة الثالثة والأخير وهي فئة المنطقة العامة وتصل سعرها مايقرب من 2000 جنيه.
 

 

احتفل صناع فيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان مساء أمس الخميس بالعرض الخاص للفيلم من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لعرضه في سينمات الخليج.


وحضر العرض الخاص، محمد رمضان، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم والطفل منذر مهران ومؤلف العمل مدحت العدل والمخرج محمد العدل والمنتج جمال العدل، ودارين الخطيب نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم للترفيه.


يذكر أن الفيلم يناقش قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الأحداث و يصبح من الأغنياء.

 

الفيلم بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس.

 

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