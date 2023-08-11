لو عايز تشتغل في الحكومة.. هذه الوظائف مطلوبة فورا | اعرف التفاصيل

يرغب الكثير من المواطنين فى البحث عن الوظائف الحكومية وعليه تعلن الحكومة عبر وزارتها والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة علي بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف محافظة القاهرة

فرص عمل جديدة أعلن عنها محافظة القاهرة حيث يمكن لمن تتوافر فيه الشروط التقديم على الوظائف المتاحة فى المحافظة.



وتتوافر فرص عمل محافظة القاهرة فى بعض الوظائف القيادية بمحافظة القاهرة، وذلك وفق ما كشفته بوابة الوظائف الحكومية،

ويمكن للراغبين في الحصول على الوظائف المتاحة فى محافظة القاهرة التقديم عليها فى موعد أقصاه يوم 9 سبتمبر 2023، للذكور والإناث خاصة وتم فتح باب التقديم بداية من 9 أغسطس 2023،

تخصصات الوظائف المتاحة محافظة القاهرة



وتتوافر فرص عمل محافظة القاهرة فى عدد من التخصصات التالية :-



- عدد «1» مدير عام الادارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

- كما شملت فرص العمل المتاحة فى محافظة القاهرة الحاجة إلى عدد «1» مدير عام الادارة العامة للمتابعة والتقييم.

- كما تضمنت الوظائف الحكومية المعلنة الشاغرة ف. محافظة القاهرة الحاجة إلى عدد «2» سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام.



شروط فرص عمل محافظة القاهرة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف محافظة القاهرة والتي تشمل مايلي :-

- أبن يكون المتقدم لشغل فرص عمل محافظة القاهرة حاصل على مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

- كما تتضمن سنوات الخبرة لشغل الوظائف ضرورة قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- كما تشمل المهارات الفنية لشغل الوظائف خبرة في مجال تخصصه «المهارات والقدرات الازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة».

المستندات المطلوبة لشغل فرص عمل محافظة القاهرة

- تقديم أصل + 2 نسخة لكل من بيـان الحالة الوظيفية.

- كما تشمل المستندات المطلوبة الإنجازات.

- كما يلزم علي الراغب في الحصول على فرص عمل محافظة القاهرة تقديم مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D.C، القدرات العلميـة والعملية له.

- المعرفة بعلوم الـحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- تقديم عدد (6) صور شخصية.

طريقة التقديم على فرص عمل محافظة القاهرة

يتم التقديم فى الوظائف المتاحة محافظة القاهرة عبر الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.