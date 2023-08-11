مطرح مطروح يتذيل القائمة.. تعرف على إيرادات الأفلام في دور العرض

حققت الأفلام المشاركة فى الموسم الحالي إيرادات بلغت 2 مليون و667 ألف جنيه، فى أخر ليلة عرض فى جميع السينمات.





وتصدر فيلم محمد هنيدي القائمة بأعلى إيراد أمس الخميس وحقق 783.153 جنيه فى جميع السينمات التى يعرض فيها داخل مصر.



فيلم هنيدي

فيلم "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، ولطفي لبيب، وإنجي علي، ومن إخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ، ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم محمد رمضان

أما فيلم محمد رمضان فقد حقق ليلة أمس إيرادات بلغت 662.486 جنيه، ذلك قبل عرضه فى سينمات الخليج.



فيلم ع الزيرو فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

فيلم بيت الروبي

اما فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز لازال يحصد الكثير من الإيرادات حيث حصد فى ليلة أمس فقط ما يقرب من 528 ألف جنيه ليدخل بهذا الرقم قائمة أعلى الأفلام إيرادا فى تاريخ السينما كما أعلن مخرج العمل بيتر ميمي مساء أمس بعد اجمالي إيرادات بلغت 119 مليون جنيه مصري.





فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيلم البطة الصفرا

كما حقق فيلم البطة الصفرا لغادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا مساء امس إيرادات بلغت 212 ألف جنيه ليأتي فى المركز الرابع فى قائمة إيرادات أمس الخميس.



فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

فيلم البعبع لأمير كرارة

كما حقق فيلم البعبع لأمير كرارة مساء أمس الخميس مايقرب من 159 ألف.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم مستر إكس

كما حقق فيلم مستر إكس إيرادات مساء أمس الخميس 231 الف جنيه

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى على تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

فيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم مطرح مطروح

اما فيلم مطرح مطروح هو الأقل إيرادا فى ليلة أمس حيث حقق مايقرب من 4 الاف جنيه فقط.



ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.