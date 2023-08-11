اهتمام وكالات الأنباء العالمية باكتشاف فرعون الحيتان.. فيديو

قال الدكتور هشام سلام عالم الحفريات المصري، إن اكتشاف مركز الحفريات بجامعة المنصورة حفرية لفرعون الحيتان قبل ملايين السنين تتناوله كافة وكالات الأنباء العالمية منذ الأمس، وهو حدث كبير جدا .

وتابع هشام سلام ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " أن الحفرية كانت لها تصور انها لحوت برمائي ولكنهم تفاجئوا ان فيها بعض الصفات التشريحية التي تؤكد انها كاملة المعيشة في الماء من فصيلة " ملوك البحار القديمة".

وأوضح ، أنه بتشريح الحفرية تبين ان الحوت مات في سن صغير ، وله اسنان لبانية ، وهو أحد سلسلة تطور الحيتان .

وأشار ، إلى أن الاكتشاف أوضح أهمية البيئة الدافئة للحيتان ، والمناطق الغنية بالغذاء مثل شمال افريقيا .