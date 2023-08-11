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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريدة الشوباشي: السيسي مهتم بكل ما يتعلق بالمواطن.. والمصريون اختاروه بالإجماع

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بكل ما يتعلق بالمواطن المصري، متابعة: «لأول مرة منذ 50 سنة، نجد رئيسا يشعر بأوجاع المواطن وما يتألم ويضيق منه مثل مشكلة الكهرباء والأسعار، وهو ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل وأن اختيارنا بالإجماع في ثورة 30 يونيو كان صحيحا، وأتمنى أن ندعم الرئيس جميعا وأن نبصر الناس بخطورة الانفجار السكاني».

 

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أي مسؤول في الحكومة والدولة يدرك جيدا بأن ثمة متابعة، وهذا أهم شيء، ولكن في الوقت ذاته، يجب ألا ننجب 10 أطفال ونطلب من الحكومة إطعامهم، ولن أنسى الصين في ستينيات القرن الماضي عندما منعت الأسرة من إنجاب أكثر من طفل واحد، ولكن في مصر تطلب الحكومة من المواطنين إنجاب طفلين على الأكثر».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «كل سنة تزيد الدولة المصرية 2.5 ملايين نسمة، بما يعادل سكان دولة، وأتمنى من رجال الدين تذكر كلمة الرسول اعقلها وتوكل».

وأشادت بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنقل صعيد مصر من القاع: «مفيش حاجة في الدنيا أبدا تقهر الإنسان إلا الاحتياج».

وأتمت: «مبادرة حياة كريمة وفرت سكنا كريما وخدمات تعليمية وصحية وفرص عمل للمواطنين في صعيد مصر، ومشروعات المبادرة رائعة في مصر كلها، والمواطنون فرحون، والعالم كله يشهد بنجاح هذه المشروعات».

فريدة الشوباشي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مشكلة الكهرباء ثورة 30 يونيو

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