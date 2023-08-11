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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 28 حالة غرق خلال 7 أيام

ارشيفي
ارشيفي

اعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن تسجيل 28 حالة غرق من بينها 24 على مستوى شواطئ البحر خلال الأسبوع الماضي.

ووفق صحيفة سبق برس الجزائرية؛ فقد كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات، أن وحدات الحماية المدنية أحصت 28 حالة غرق  في ظرف أسبوع “من 4 إلى 10 اغسطس”، مشيرا إلى أن أسباب الغرق تعود إلى السباحة  في الشواطئ الممنوعة، السباحة براية ممنوعة أو خطيرة، السباحة خارج عمل الجهاز الأمني والسباحة في المجمعات المائية على غرار السدود، الوديان وأحواض السقي.

وبين أيضا ، أنه تم تسجيل 806 تدخل للجهاز الأمني الخاص  بحراسة الشواطئ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم خلالها إنقاذ 507 شخص من موت مُحقق، فيما بلغ عدد التدخلات منذ بداية موسم الاصطياف 48.232 تدخلا تم خلالها  إنقاذ 31.510 شخصا.

وجدد عبدات دعوة المديرية العامة للحماية المدنية إلى المواطنين من أجل توخي الحيطة والحذر وعدم السباحة  في الشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية وكذا عدم المغامرة في حالة رفع الراية الحمراء أو البرتقالية.

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