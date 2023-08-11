قناة جزائرية تبث لقطات تتنافي مع الاسلام والأخلاق.. وقرار عاجل من السلطات

أصدرت سلطة الضبط السمعي البصري بالجزائر قرارا عاجلا بتعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية بشكل مؤقت، على خلفية بث القناة لبرنامج يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي.

ووفق البيان الصادر عن سلطة ضبط السمعي البصري اليوم الجمعة، فأن القرار جاء على خلفية بث القناة لبرنامج يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة.

وأوضح البيان ذاته، أن قناة السلام التلفزيونية قامت ببث هذا البرنامج البارحة عند منتصف الليل.

وأكدت سلطة الضبط السمعي البصري أن القرار يسري ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان وحتي البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع.