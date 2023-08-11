بالتزامن مع زلازل تركيا.. دولة عربية تتعرض لهزات أرضية

كشف حساب "LebanonAlerts" عبر "تويتر" أنهُ تمَّ رصدُ هزّات مجهريّة، اليوم الجُمعة، عبر محطّة كسروان بلبنان.



ووفق صحيفة اللواء اللبنانية ، فإنَّ الهزّات المجهريَّة تحدثُ عادة بشكل مُتكرر ونادراً ما يشعر بها البشر.

وذكرت الصحيفة ذاتها أنه إنتشرَت عبر تطبيق "واتساب"، مساء اليوم الجمعة، أنباءٌ تُفيد بوقوع هزّاتٍ أرضية في لبنان خلال ساعات هذا النهار، وذلك تزامناً مع الزلزاليْن اللذيْن ضربا تركيا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت أيضا : وبعد التدقيق والبحث عبر مختلف المواقع المعنية برصد الهزّات والزلازل، فقد تبيَّن أنَّه ما من هزّات جديدة شهدها لبنان.