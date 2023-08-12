الدفنة اليوم.. وفاة زوجة رئيس العراق فؤاد المعصوم



أعلن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي فؤاد معصوم وفاة زوجته حيث يواري جثمان السيدة الأولى سابقا روناك عبد الواحد، الثرى اليوم السبت في مسقط رأس أسرتها بمدينة كويسنجق -جبل هيبت سلطان- في تمام الساعة العاشرة صباحا".

وأبان المكتب في بيانه أن مراسيم العزاء ستقام في ذات اليوم بقاعة جامع الحاج جمال سكتاني في مدينة كويسنجق".



ونوه الي أن مراسيم اليوم الثاني لمجلس العزاء -رجال ونساء- ستقام غدا الأحد في مدينة أربيل بجامع جليل خياط من الساعة الثانية وحتى الخامسة مساء".





وسيصل جثمان الراحلة إلى أربيل اليوم السبت، ومن هناك إلى مدينة كويسنجق، حيث يوارى الثرى.



ولدت روناك عبدالواحد مصطفى، سنة 1942، في مدينة الديوانية، وتخرجت من معهد المعلمين، ولها سبع أخوة، وأربعة أخوات، وتزوجت سنة 1968 من فؤاد معصوم.



