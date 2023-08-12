الأردن يواجه الموجة الحارة بهذا الإجراء.. تعرف عليه

أبرزت قناة المملكة " الأردنية" قرار عدد من الجامعات داخل البلاد بتحويل محاضراتها الوجاهية يوم الأحد المقبل إلى التدريس عن بُعد، بعد تحذيرات من موجة حرّ تؤثر على الأردن بدءا من السبت المقبل وتستمر لأيام عدة.

وبحسب القناة الأردنية؛ فقد قرّرت جامعة آل البيت، تحويل كل محاضرات الأحد المقبل، للتدريس عن بُعد، بسبب موجة الحر التي يبدأ تأثيرها السبت المقبل وتستمر لأيام عدة.

كما تقرّر أن يكون دوام العاملين حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، إلا من تقضي طبيعة عمله غير ذلك.

وستقوم الكليات والأقسام ومركز التعلم الإلكتروني بإعادة جدولة امتحانات يوم الأحد، وستُعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.

وستعيد كلية الدراسات العليا جدولة مناقشات الرسائل الجامعية، بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.

وتتعرض الأردن لموجة حارة في جميع المناطق، وتكون مغبرّة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

كما أصدرت ادارة جامعة الحسين بن طلال قرارا بتعليق الدوام الوجاهي في جامعة الحسين بن طلال في معان للطلبة يوم الأحد المقبل، وتحويل جميع المحاضرات إلى التدريس عن بعد، بسبب موجة الحر المتوقعة حفاظا على صحة الطلبة.

وقالت الجامعة في بيان، إن الامتحانات المقررة يوم الأحد تؤجل إلى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.

كما تقرّر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة مساء، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.



فيما أجّلت الجامعة الهاشمية الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد الأحد إلى يوم الأربعاء 16 اغسطس الحالي، وسترحل الجلسات إلكترونيا، وعند إعلان مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الإلكترونية؛ نظرا لموجة "الحر الشديد" المتوقعة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.

وقالت الجامعة الهاشمية، إنّ إعادة جدولة الامتحانات الورقية للأحد ستكون بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وستحول محاضرات الأحد (عن بُعد)، وتعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.

وأضافت أن دوام منسوبي الجامعة سيكون حتى الساعة الـ12 ظهرا؛ إلا من تقتضي طبيعة دوامه وعمله غير ذلك.



وتقرّر تحويل جميع المحاضرات في جامعة العقبة للتكنولوجيا إلى نظام التعليم عن بعد خلال الأسبوع المقبل كاملا، وتأجيل الامتحانات المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين 13-14 اغسطس إلى يومي الأحد والاثنين 20-21 اغسطس وحسب المواعيد المعلن عنها سابقا، وتقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة كما هو قائم حاليا.



وفي جامعة الطفيلة التقنية، أُعلن عن تحويل التدريس الوجاهي إلى التدريس عن بعد يوم الأحد المقبل، وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، وسيكون دوام العاملين من الساعة 8:30 صباحا وحتى الواحدة مساء.

أما في جامعة اليرموك في محافظة إربد، فعُلق دوام الطلبة ليوم الأحد، على أن يُعوض الدوام يوم الخميس 17 اغسطس، وأُجلت الامتحانات الورقية التي كانت مقرّرة يوم الأحد إلى يوم الخميس الذي يليه.

وتقرّر تأجيل الامتحانات المحوسبة في جامعة اليرموك التي كانت مقرّرة يومي السبت والأحد إلى إشعار آخر.



وفي ذات السياق؛ فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعليق الدوام في جميع المراكز الصيفية القرآنية التابعة للوزارة للذكور والإناث ليومي الأحد والاثنين، نظرا للحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وللحفاظ على سلامة الطلبة.