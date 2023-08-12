تمتاز بالدقة ليلا ونهارا.. حزب الله يكشف عن منظومة صواريخ جديدة

كشف حزب الله اللبناني النقاب عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجَّهة، والتي دخلت الخدمة في عام 2015.

وذكر الحزب بحسب قناة الميادين أن منظومة "ثار الله" تتميز بعدة مواصفاتٍ، أبرزها أنّها سلاحٌ ضد الدروع، ومُخصصة لرماية صواريخ من طراز "كورنيت"، كما أنّها تتألف من منصتي إطلاق.

وأشارت كذلك الي ان منظومة "ثار الله" تتمتع بدقّة إصابة الأهداف بتوقيتٍ مُتزامن وبدقّةٍ فائقة، وتُستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرّك والمناورة.

يُشار إلى أنّ منظومة "ثار الله" دخلت العمل في تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) عام 2015، وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان