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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنازة فادي بجاني.. نداء عاجل من حزب الله اللبناني لعناصره

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

 أفاد مراسل قناة الحدث أن جثمان "فادي بجاني" يُسجى بكنيسة "مار أنطونيوس" في "الكحالة" وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة القوى الأمنية والدرك والجيش اللبناني في مأتم شعبي وسط مشاركة سياسية واسعة.

من جانبها أفادت صحيفة لبنان 24 " أن حزب الله عمم على عناصره بعدم التوجه من بيروت الى البقاع وبالعكس لعدم حصول اشكالات تزامنا مع تشييع ضحية حادثة الكحالة فادي بجاني

وشهدت الجنازة  إطلاق نار كثيف أثناء تشييع الجثمان الي مثواه الأخير.

يشار الي ان بجاني قد لقي مصرعه بالأمس في أعقاب انقلاب سيارة محملة الأسلحة في لبنان قيل انها تابعة لحزب الله. 

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