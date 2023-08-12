ارتفاع عدد الضحايا بصفوف الجيش السوري بدير الزور إلى 33 قتيلا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا ارتفاع عدد قتلى الجيش السوري في هجوم داعش بدير الزور إلى 33.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبني الهجوم على حافلة عسكرية في شرق سوريا مساء الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السوري: “استهداف عناصر التنظيم ليل الخميس حافلة عسكرية في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي حيث نصبوا كميناً للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

كانت الحصيلة المبدئية أفادت بمقتل 26 جندياً وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة بعضهم في حالة خطرة، وفق المرصد.

ونقل الاعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري أن «مجموعة إرهابية» استهدفت الحافلة، ما أدى إلى «استشهاد وجرح عدد من العسكريين»، من دون تحديد عددهم.