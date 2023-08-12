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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يعود لـ بيروت بعد غياب 12عاما .. حقيقة إلغاء الحفل

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة 19 أغسطس بعد غياب استمر لمدة 12 عامًا.

وكان عمرو دياب، نشر بوستر الحفل المقرر إقامته في بيروت، عبر حسابه بتطبيق  إنستجرام، معلقًا : «لأول مرة بعد 12 عامًا.. الهضبة عمرو دياب في حفل مباشر ببيروت».

ونرصد فيما يلي ما أثير من جدل حول حفل عمرو دياب في بيروت، منذ الإعلان عنه قبل نحو شهر ونصف. 

حفل عمرو دياب في بيروت 

حقيقة مشكلة حفل عمرو دياب

وبعد إعلان عمرو دياب، عن موعد حفله في أخر يونيو الماضي، أثيرت حالة من الجدل بعد استدعاء مشكلة الهضبة مع الملحن اللبناني الراحل جان صاليبا، وتصديرها بأن ورثة الأخير سوف يلاحقون «دياب» قانونيا. 

ولكن متعهد حفل عمرو دياب في بيروت «ربيع مقبل» خرج ونفى ما أثير حول ذلك، وأكد أن جان صليبا (قبل رحيله) وقع على وثيقة تسوية  لعمرو دياب، وتعهد بعدم مقاضاة الأخير على الأراضي اللبنانية. 

ونوّه ربيع مقبل، أن عمرو دياب، لن يوافق على إحياء أي حفل غنائي به مشكلات قانونية. 

حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب في بيروت 

فيما أكد المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفلة ⁧‫عمرو دياب‬⁩، في بيروت أن الحفل سوف يقام في موعده وأن كل ما يثار حول تأجيله ما هو إلا شائعات.

و‏جاء البيان من المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفلة ⁧‫عمرو دياب‬⁩ في وسط بيروت يؤكد أن المهرجان في موعده وكل ما يشاع عن إلغائه وحجز البطاقات أمر عار من الصحة والتشويش عليه لن يؤثر سلباً.

 

أحدث أغاني عمرو دياب

في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

 

عمرو دياب 

وفي برنامج يدعى  "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي، والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli ، وتناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة، عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب، حيث وصفه بأنه الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

وحملت الحلقة عنوان (مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب) حيث تناول مقدمها الأشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية "وورلد ميوزيك أوورد" والتي حصل عليها الهضبة 4 مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم.

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية إلى العالم، من خلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية. 

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