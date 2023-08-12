عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شقيقين وابن عمهما في إنهاءهم حياة مزارع بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس شقيقين ونجل عمهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهم بقتل مُزارع رميًا بالرصاص ثم غرقًا بترعة نجع حمادي على طريق "المنشاة/ سوهاج"، حيث سقط بسيارته الملاكي عقب إصابته بطلق ناري بالبطن أثناء قيادته السيارة، بترعة نجع حمادي دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة مُزارع في أواخر الخمسينات من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، على أيدي 3 أشخاص تعدوا عليه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة أحدهم، دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مصرع مُزارع إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

سرقوا منزلا وأنهوا حياة وريثه.. تجديد حبس 5 أشخاص في سوهاج

تحرير 106 محاضر تموينية في سوهاج خلال 24 ساعة

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "محمد ر.ع.أ- 58 سنة- مزارع- ويقيم بناحية الشوش دائرة المركز"، وأفاد شقيقه المدعو "إبراهيم ر.ع.أ- 41 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، باتهام كل من:" المدعو أشرف أ.ح.م- 50 سنة- موظف، وشقيقه المدعو فراج أ.ح.م- 56 سنة- عامل، ونجل عموتهما المدعو السيد أ.ع.م- 24 سنة- عامل- ويقيمون بذات الناحية"بالتعدي على شقيقه المذكور بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة الثالث أثناء قيادة المجني عليه السيارة خاصته ملاكي، بطريق "المنشاة/ سوهاج" الزراعي بذات الناحية؛ ما أدى إلى سقوط السيارة بترعة نجع حمادي؛ لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بندقية آلية من ذات العيار بإرشاد الثالث، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج نجع حمادى طلق ناري مزارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

بقاء مشروط.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

تحرير 106 محاضر تموينية في سوهاج خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

سقوط 3 تجار عملة غسلوا 25 مليون جنيه في شراء سيارات وتأسيس شركات

التعليم تكشف حقيقة إكتشاف حالات تبديل أوراق في تظلمات الثانوية العامة 2023

إيلون ماسك يهرب من قتال زوكربيرج بـ فكرة جديدة

الأدوات المكتبية تنفى زيادة أسعار الكتب الخارجية فى السوق.. تعرف على السبب

بالأسعار والمواصفات.. جيتور X70 Plus الجديدة في مصر

الأرض على موعد مع اكتشاف القوة الخامسة للطبيعة.. ماذا يحدث للعالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى حفل الساحل الشمالي .. صور

ابعد عنهم فورا.. الأبراج الأكثر شرا

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ