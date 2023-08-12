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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يواصل جهوده لاستعارة نجم الأهلي

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك. 

وكتب: “سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع عمار حمدي على كل التفاصيل لاستعارته من الأهلي”. 

وأكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق أن انتقال عمار حمدي القريب إلى صفوف سيراميكا كليوباترا


قال الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمار حمدي سيكون صفقة مفيدة جدا لسيراميكا كليوباترا"

وأضاف: "حتى لو لم يتعاقد الأهلي مع مهاجم جديد، الموجود في الفريق حاليا قادر على الظهور بشكل مميز سواء كهربا أو محمد شريف"

 

 

واختتم: "الأهلي قادر على الظهور بشكل مميز مع كولر في الموسم الجديد"

 

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