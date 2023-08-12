سيراميكا كليوباترا يواصل جهوده لاستعارة نجم الأهلي

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع عمار حمدي على كل التفاصيل لاستعارته من الأهلي”.

وأكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق أن انتقال عمار حمدي القريب إلى صفوف سيراميكا كليوباترا



قال الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمار حمدي سيكون صفقة مفيدة جدا لسيراميكا كليوباترا"

وأضاف: "حتى لو لم يتعاقد الأهلي مع مهاجم جديد، الموجود في الفريق حاليا قادر على الظهور بشكل مميز سواء كهربا أو محمد شريف"

واختتم: "الأهلي قادر على الظهور بشكل مميز مع كولر في الموسم الجديد"