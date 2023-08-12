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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اكتشاف هرم من العصر البرونزي في كازاخستان.. تفاصيل

صدى البلد

تم اكتشاف هرم كبير من العصر البرونزي في كازاخستان، وفقًا لتقارير وزارة العلوم والتعليم العالي في البلاد، حسبما أوردت وكالات الأنباء العالمية.

وكشفت صحيفة نيوزويك الأمريكية أن الهرم- الذي يعود تاريخه إلى الألفية الثانية قبل الميلاد- لا يشبه أي شيء تم العثور عليه في السهوب الأوراسية من قبل- وربما كان مرتبطًا بعبادة الخيول القديمة.

وقال أولان أوميتكالييف، رئيس قسم الآثار والاثنولوجيا بالجامعة الوطنية الأوراسية، في بيان صحفي: “هذا بناء معقد للغاية..تم بناء هرم السهوب بدقة كبيرة، إنه سداسي.”

ويقوم علماء الآثار والطلاب في الجامعة الوطنية الأوراسية بالتنقيب عن هرم العصر البرونزي منذ عام 2014.

ولعبت السهوب الأوراسية دورًا مركزيًا خلال العصر البرونزي- وهي فترة تاريخية بين 3300 قبل الميلاد و 1200 قبل الميلاد تتميز باستخدام البرونز للأدوات و أسلحة. وخلال هذه الفترة، كانت منطقة السهوب- التي تمتد من أوروبا الشرقية إلى آسيا- بمثابة ممر للتجارة والناس والتبادل الثقافي.

هرم العصر البرونزي كازاخستان نيوزويك سداسي

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