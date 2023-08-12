ظرف طارئ لـ خالد الصاوي يحرمه من تكريمه بـ الأوبرا

غاب الفنان خالد الصاوي عن ندوة تكريمه عصر اليوم بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان المسرح القومي فى دورته السادسة عشر.



وحضر الندوة كل من محمد رياض رئيس المهرجان وياسر صادق مدير المهرجان والكاتب محمد عبد الرحمن.

وأعتذر محمد رياض للحضور عن غياب الفنان خالد الصاوي مؤكدا على أن غيابه نتجية لظرف خارج عن إرادته.



وحرص محمد رياض على الحديث خلال الندوة عن تكريمه فى هذه الدورة مؤكدا على سعادة خالد الصاوي البالغة فور إبلاغه بهذا التكريم خاصة وأنه يكرم كمخرج مسرحي.



وأضاف رياض خلال ندوة اليوم: الفنان خالد الصاوي ليس فنان فقط وأنما هو ممثل ومخرج وشاعر وكاتب أيضا لذلك فإن المسرح بالنسبة لخالد الصاوي نقطة فارقة فى تاريخه الفني.





محمد رياض يتحدث عن رئاسته لمهرجان المسرح القومي

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنه تم استحداث مسابقة جديدة ضمن فاعليات مهرجان المسرح هذا العام في دورته الـ16، حيث استقبلت إدارة المهرجان 900 موهبة فنية متنوعة، وأن هناك خطة لتقديم عرض مسرحي لهم.

وأضاف محمد رياض، خلال حواره على "إكسترا نيوز"، أن صعوبات المهرجان تكمن في تفاصيله وفعالياته الكثيرة المتواصلة لمدة أسبوعين، والتي تشمل عروضًا فنية من كل محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم طرح اسم الزعيم "عادل إمام"، لإطلاق دورة المهرجان الـ16 باسمه بعد موافقته، تكريمًا لمكانته الفنية الكبيرة، كما أنه تم تكريم الفنان خالد الصاوي، من أجل مسيرته الفنية، والذي يعد من أهم مؤسسي المسرح الحر.