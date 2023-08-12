انتشال جثمان شاب تعرض للغرق فى مياه النيل بأسوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، من انتشال جثمان شخص ، لقي مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في نهر النيل، وعلى الفور تم نقل جثمانه إلى المشرحة من أجل اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الحادث عندما ورد إلى الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بالعثور على جثمان شخص لقي مصرعه نتيجة تعرضه الفرق في نهر النيل، وبالتحديد في منطقة الأعقاب بحري التابعة لدائرة المدينة، ولكن لم يتبين أسباب الحادث حتى الآن.

غرق

وتوجهت الأجهزة المختصة برفقة قوات الإنقاذ النهري إلى محل ورود البلاغ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى سرعة انتشال جثمان الغريق من مياه نهر النيل، وهو ما تم بالفعل.