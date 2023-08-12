مستقبل وطن يفتتح معرض الأسر المنتجة في نادي الزهور | شاهد

افتتح المهندس طارق عثمان أمين قسم أمانة مدينة نصر أول وثان معرض الأسر المنتجة في نادي الزهور بمدينة نصر.

وأكد عثمان خلال الافتتاح على دعم العارضين ، والأسر المنتجة والصناعات الحرفية واليدوية ،وأيضا العمل على التمكين الاقتصادي للأسر والمرأة المعيلة.

وأشار إلي أن هناك نحو ٦٠ أسرة مشاركة فى المعرض ، في إطار إتاحة الفرصة للترويج عن منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي ودعم المرأة ، وتقدم بوافر الشكر والتقدير للمستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور لحسن تعاونه ووعد باستقباله أنشطة وفاعليات حزب مستقبل وطن القادمة آملين باستمرار هذا التعاون المثمر.

وقال الكاتب الصحفي محمد صبري أمين مساعد الأمانة أن مشروعات الأسر المنتجة تعد من المشروعات المهمة التى لاقت ترحيبا حكوميا وشعبيا فى مصر، لأنها تستهدف الارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل، وتتنوع المشروعات طبقا لمهارة الأسر ما بين مشروعات قائمة على مهارات الخياطة، والتطريز، والخردوات الخاصة بالمنازل، والأكسسوارات، والتطريز، وتصميم الأزياء.

وحضر الافتتاح أمل عبد الرحمن أمين مساعد الأمانة ، وماهر عدلي أمين مساعد الأمانة ومنسق عام كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة، وتحت إشراف وتنظيم أمينة المجالس المحلية مرفت مطر وهيئة مكتبها ، وأمين تنظيم الأمانة عاطف دويدار ، وبمشاركة الدكتورة يسرا شعبان أمينة المتابعة والتواصل الاجتماعي وهيئة مكتبها ، وأمين شباب شرق مدينة نصر فادي ملاك .

وتفاعل الزائرون ورواد وأعضاء النادي مع الأقسام المختلفة للمعرض والسلع المطروحة من مشغولات ومنتجات يدوية وسجاد ومفروشات بأسعار تنافسية في متناول يد المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإيمانًا من حزب مستقبل وطن بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دعم محاور استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة (٢٠٣٠) وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة لما لها من أهمية اقتصادية لدفع عجلة التنمية.

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