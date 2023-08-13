كارثة.. خلافات النسب تتسبب في قتلى وإصابات بسوهاج| تفاصيل صادمة

قبل دقائق من وقوع الكارثة، لم تكن العائلتان تتوقعان أن خلافات النسب ستقودهما إلى هذه الكارثة التى شهدت قتلى وإصابات، وآخرون مقبوض عليهم ينتظرهم مصير حتمي بالسجن على الأقل جراء هذه الكارثة المروعة، التي جرت تفاصيلها في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

انتهت حياة ستيني وأصيبت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر بطلق ناري بالظهر، وأصيب مُزارع في نهاية الثلاثينات بطلق ناري بالجانب الأيمن، في مشاجرة مُسلحة؛ بسبب خلافات النسب القائمة بين المذكورين وبين 2 آخرين، بناحية نجع العجمي التابع لقرية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، يؤكد نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووجود جثة ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبین أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول المدعو “محيي الدين. ع. م”، 63 سنة، بالمعاش، توفى إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، والمدعو “محمود. هـ. م”، 38 سنة، مزارع، مصاباً بطلق ناري بالجانب الأيمن، والمدعوة “هاجر. ع. ح”، 18 سنة، طالبة، مصابة بطلق ناري في الظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وبين الطرف الثاني المدعو “مختار. أ. م”، 27 سنة، عامل، والمدعو “محي الدين. ع. أ”، 62 سنة، مزارع، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية.

واتهم الثاني والثالثة من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، ونتج عنها إصابتهما ووفاة الأول، بسبب خلافات النسب.

واعترف الطرف الثاني بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.