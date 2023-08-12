فرن بلدي يُشعِل النيران في منزل وحوشين للماشية بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على نيران حريق نشب بمنزل مِلك خمسيني وامتد لحوشين ملاصقين؛ إثر تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، بناحية قرية أولاد سلامة دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بمنزل وامتداده لحوشين أخرين.

وبالإنتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بالطابق الأول بمنزل ملك المدعو "احمد ص.ع-51 سنة- موظف بالأوقاف- ويقيم بذات الناحية"، وامتداده لحوشين ملاصقين ملك كلاً من:" المدعو كامل ع.ع- 28 سنة- عامل، والمدعو محمد ع.ع- 20 سنة- حلاق- ويقيمان بذات الناحية".

وأفاد المذكورين بمضمون ما سبق، وارجعوا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بمنزل الأول، كما تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق واخمادها، دون وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.