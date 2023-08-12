بيلمّوا تبرّعات باسمي .. رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة وهمية

حذرت الفنانة رنا رئيس متابعيها من صفحة وهمية تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد علمها بجمع هذه الصفحة لتبرعات مادية وعينية.

ونشرت رنا رئيس صورة الصفحة الوهمية التي تحمل اسمها عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الصفحة دي مش بتاعتي وبتستخدم اسمي علشان يلموا تبرعات مش حقيقية».

رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت رنا رئيس في الصور برفقة الفنان كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي, لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق ،تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونال ظهورهم ردود أفعال واسعة .

وانتهت الفنانة رنا رئيس، والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدي الإذاعي "كارت أحمر"، المقرر بثهطوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.