هاني حتحوت يكشف 5 شروط لـ استمرار أوسوريو مع الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن شروط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، من أجل تمديد عقده مع الفارس الأبيض.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن نادي الزمالك يرغب فى تمديد عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، لمدة موسم، مضيفا إن إدارة نادى الزمالك ترفض فكرة رحيل أوسوريو، بعد الأنباء التي ترددت عن تلقيه عروضا خارجية بعد الأداء القوى للفريق الأبيض خلال البطولة العربية.

وأكدت إدارة الزمالك للمدرب الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، قبل سفره إلى بلاده لقضاء إجازة نهاية الموسم، أنه لا تفكير في رحيله أو التفريط فيه واستمراره للموسم المقبل من أجل تنفيذ مشروع تكوين فريق قوى يستعيد البطولات الغائبة، وقد وعدته بمنحه باقي مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة المقبلة بعدما تمسك الكولومبي بذلك.

وأوضح حتحوت، أن أوسوريو لا يمانع فى الاستمرار بالزمالك، ولكنه اشترط تنفيذ طلباته وأبرزها مستحقاته ومستحقات اللاعبين وتوفير الاستقرار وزيادة مالية فى العقد الجديد، وخاصة الراتب الشهري وضم عناصر أجنبية جديدة الفترة المقبلة مدرب عام ومدرب آخر للأحمال.