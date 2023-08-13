أخبار التكنولوجيا| شكاوى عديدة من تدهور بطاريات هواتف iPhone 14.. وتحذير عاجل لملايين المستخدمين من سرقة حساباتهم البنكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق جهاز تابلت مميز بمواصفات كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركة إطلاق Xiaomi Pad 6 Max 14 والمتوقع أن يتنافس مع أجهزة سامسونج اللوحية.



طرحت شركة آبل الأمريكية سلسلة هواتف iPhone 14 في الأسواق العالمية منذ أقل من عام، لكن بعض المستخدمين أبلغوا بالفعل عن مشكلات تتعلق بصحة البطارية، حيث لاحظ عدد من الأشخاص أن صحة بطارية هواتفهم تتدهور بشكل أسرع من الأجيال السابقة.



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد تتخذ قرار صادما خلال الفترة المقبلة سيؤثر على ملايين المستخدمين ، حيث ستدمج الشركة خيار جديد للشحن والتخلص من منفذ Lightning، وإحلال خيار USB-C.



حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي تطبيقات البريد الإلكتروني Gmail و Outlook على هواتف أندرويد وآيفون، من خطورة النقر على روابط ورسائل معينة يتم إرسالها للمستخدمين يمكنها سرقة حسابات المستخدمين البنكية.



فرضت وزارة التنمية الرقمية الروسية حظرا على استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من شركة آبل الأمريكية لأغراض العمل، وذلك بسبب مخاوف من التجسس.



تستعد شركة فيفو الصينية، لإطلاق أحد أرخص هواتفها خلال العام الحالي 2023، حيث روجت الشركة على صفحتها الرسمية في الصين، لـ هاتف vivo V29e، والذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.